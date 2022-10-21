網紅團體「反骨男孩」成員艾瑞絲因長相甜美，且擁有火辣身材，吸引許多粉絲關注，被封為「反骨女神」。三天前艾瑞絲突然於社群媒體上預告將進行手術會消失三天，而她在昨(20)日晚發限時動態分享手術近況。

YouTuber艾瑞絲在18日在社群曬出坐在床上雙眼緊閉的照片，於貼文中寫下：「今天手術（之後會上片告訴大家做什麼）我即將登出三天」並未透露詳細情況，因此讓網友紛紛猜測是什麼樣的手術「雷射眼睛」、「凍卵」、「抽脂」等等，但都遭艾瑞絲否認，只回應到時候會上傳影片與大家分享。

正在休養中的艾瑞絲昨(20)日再度發出與手術相關的動態，從限時動態中可發現手術後的艾瑞絲似乎因傷口不適有頭暈的症狀，除此之外看來狀態似乎並無大礙。

反骨艾瑞絲手術近況。(圖/艾瑞絲IG)

許多網友在得知艾瑞絲手術消息後，都紛紛於貼文底下留言關心「要多休息別太勞累」、「艾瑞絲變貓中～ 期待再次出現好好休息啊」、「保重了！好好靜養康復最重要」、「早日康復」。