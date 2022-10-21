情侶之間難免會有爭吵，這時溝通就顯得非常重要，必須對症下藥，才能把問題好好解決，《摘星工廠》運勢專欄指出摩羯座、處女座、巨蟹座喜歡開啟冷戰模式，因時常把想說的話壓抑在心裡，不喜歡妥協，需要對方先道歉示好，否則將冷戰到底。

▍摩羯座

摩羯座的固執，如果惹到另一半，很容易開啟冷戰模式，這時就會不給好臉色，也悶不吭聲，即使另一半道歉示意也當做沒看到，不回應，或是把另一半虐到非常痛苦，魔羯座也不大會妥協，一旦鐵了心，會將冷戰進行到底。

▍處女座

處女座難搞，如果想玩冷戰，會把人心虐的死死的，不管怎麼勸，處女座就是會冷臉相對，而且不會說任何好話，處女座容不得一點瑕疵，生氣了非常難哄，除非自己消氣。

▍巨蟹座

巨蟹座善於隱忍，極少會跟戀人吵得惱羞成怒，習慣把所有抱怨、難過、憤怒壓抑在心底，不知不覺中，就已開啟了冷戰模式，就是要生悶氣，就是不給好臉色，冷落你、不理你，不管怎麼去哄他們，都別想把巨蟹座逗樂，因為是真的生氣了。