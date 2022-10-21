提醒長者接種肺炎鏈球菌疫苗。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣21日新增886例COVID-19本土案例，為436名男性與450名女性，年齡分布在0歲至94歲，12歲以下141名、65歲以上64名，確診者集中在18歲至64歲青壯年為主，約占67％。

新增886例分布在竹北市348例、竹東鎮164例、湖口鄉131例、新豐鄉109例、新埔鎮27例、關西鎮22例、芎林鄉29例、橫山鄉18例、寶山鄉18例、北埔鄉13例、峨眉鄉0例、尖石鄉3例、五峰鄉4例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離955人、居家照護列管人數3636人。統計至10月20日，新竹縣累計確診人數19萬7803人。

衛生局提醒，為降低長者因感染肺炎鏈球菌導致嚴重併發症或死亡風險，新竹縣自今年3月4日起公費PPV23擴大提供71歲（含）以上（1957年次以前出生者），且滿65歲後未曾接種過該項疫苗的長者接種。另亦提供設籍本縣滿70歲（含）長者公費接種PPV23。衛生局表示肺炎鏈球菌也可以和流感疫苗或COVID-19疫苗同時接種於不同部位或間隔任何時間接種。接種肺炎鏈球菌可預防感染及避免侵襲性肺炎鏈球菌感染症，提升長者保護力。

衛生局指出，本周日10月23日上午8時30分至上午12時，由新仁醫院醫護團隊在中興里集會所開設COVID-19疫苗社區接種站，提供18歲以上民眾接種追加劑Moderna次世代雙價疫苗800位名額，目前仍有名額可預約。

及早接種疫苗可以降低染疫後重症及死亡的風險。請接種第2-4劑疫苗的民眾持健保卡、疫苗接種紀錄卡（小黃卡）、身分證件前往縣內COVID-19疫苗合約醫療院所接種。

衛生局提醒，18歲以上追加劑皆可接種莫德納次世代雙價疫苗。接種間隔為與最後一劑基礎劑／基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少12周（84天）。流感疫苗及莫德納次世代雙價疫苗，兩種疫苗可同一天施打在不同手臂同時接種（左流右新）。