第57屆電視節目類金鐘頒獎典禮，今（21日）在國父紀念館舉辦，第一大獎「人氣綜藝節目獎」由「國民姐夫」Akira頒發，得獎者為吳宗憲、KID（林柏昇）、坤達主持的三立、中視《綜藝玩很大》，製作人小董（董奕陞）將獎獻給天上的黃鴻升（小鬼）：「是你教會我們，不管遇到再困難的事情都要正向面對」，KID、坤達則因為想起黃鴻升而眼眶泛紅。

KID透露今晚紅毯上所穿的衣物都是特別訂製，「今天的服裝都是穿前年我跟鬼哥一起走的服裝，大致上都一樣，但有點小改版，拉鍊從銀色換成金色，怎麼會做銀色，那是第2名耶，所以這次有改版」，坤達也說：「這個任務，算是我們對他做的最浪漫的一件事」；會帶獎座到山上看黃鴻升？KID說，會跟節目組討論怎麼做，希望低調進行。

坤達剛升格為黑隊小隊長就奪下金鐘，他興奮表示：「我很幸運，第一年就得到獎」，他特別感謝老婆柯佳嬿幫忙拉票到最投票最後一刻；將迎將兒子出生的KID，在進入典禮會場前，特別摸老婆肚子加持，「我的小孩就是帶來福氣，之後可以從小野人改叫小金子、野金子」。

Akira今壓軸現身紅毯，帥氣逼人，在頒發「人氣綜藝節目獎」時，也大秀中文能力，親切的說：「大家好，我是第一代姐夫Akira，每個入圍的節目都是觀眾最喜歡、最棒的節目，每個人的姐夫也都是最棒的」，獲得現場的如雷掌聲。