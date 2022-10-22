新北市五股區21日晚間11時10分許，警方在新五路與成泰路口進行攔檢時，有輛轎車企圖拒檢，蘆洲警方試圖號令對方下車，但駕駛仍執意衝過攔檢站；據了解，由於當時轎車差點撞到路邊行人，因此警方緊急朝車輛連開5槍喝止，但對方仍逃脫。
蘆洲警方見對方逃跑，立刻呼叫支援警力進行圍捕，追逐了約850公尺後，於晚間11時28分在成泰路一段235號附近將對方攔下，逮捕26歲的駕駛王姓男子，並在車上發現數包裝有不明物的夾鏈袋。
警方正在對夾鏈袋的不明物進行檢測，全案將釐清犯案動機並依法偵辦。
新北市五股區21日晚間11時10分許，警方在新五路與成泰路口進行攔檢時，有輛轎車企圖拒檢，蘆洲警方試圖號令對方下車，但駕駛仍執意衝過攔檢站；據了解，由於當時轎車差點撞到路邊行人，因此警方緊急朝車輛連開5槍喝止，但對方仍逃脫。
蘆洲警方見對方逃跑，立刻呼叫支援警力進行圍捕，追逐了約850公尺後，於晚間11時28分在成泰路一段235號附近將對方攔下，逮捕26歲的駕駛王姓男子，並在車上發現數包裝有不明物的夾鏈袋。
警方正在對夾鏈袋的不明物進行檢測，全案將釐清犯案動機並依法偵辦。
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