警方查扣張姓計程車司機上的水果刀。（翻攝畫面）

不滿超車爆糾紛 小黃司機脾氣不小拿刀恐嚇遭法辦

58歲張姓小黃司機因不滿後方車輛按喇叭，10月10日晚間在文山區政大一街持刀下車與62歲張姓駕駛理論，嚇得對方立即駕車至指南派出所報案，驚魂未定稱「對方車上有刀！」警方獲報立即展開調查，詢後依違反刑法恐嚇罪移送檢方複訊。

指南派出所警員李佳彥及詹鎧揚聽聞張姓駕駛車內有刀械，絲毫不敢大意，為避免現場情緒升溫，先將雙方當事人隔開，並釐清案發過程，62歲被害人指稱，張姓駕駛車輛突然剎車，害他下意識鳴按一聲喇叭，不料後續張姓駕駛數度放慢車速，故意挑釁。

雙方超車過程中，張姓駕駛搖下車窗怒嗆以台語嗆「哩洗勒叭沙小？」（你按喇叭按什麼意思？）雙方就此下車爆發口角，張姓駕駛拿出預藏好的刀械走向報案人，報案人見苗頭不對，立即至派出所請求警方協助。

張嫌於警方詢問時，不斷辯稱係對方至車門旁拿武器佯攻才會持刀自衛，惟經檢視行車紀錄器畫面，僅見張嫌持刀步步逼向對方，至於為何會在計程車內預置刀械，張嫌供稱「啊我不能在車上吃水果喔？」警方也是無奈搖頭，所幸無人員傷亡情形，當場查扣一把長約20公分刀械，全案詢後依違反刑法恐嚇罪函送法辦。