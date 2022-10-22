桃園市李姓女子2021年2月20日晚上，與張姓男友口角衝突，遭張男毆打頭、臉，因此心生怒意。拿出水果刀朝張男砍，還往上腹部猛力刺擊一刀，刀刃甚至自刀柄處斷掉。一、二審法官均認為李女拿的刀刃長10公分，卻刺入腹深達15.5公分，力道猛烈，甚至張男倒地仍酒瓶敲頭，有殺人不確定故意，遭判13年徒刑。李女仍提上訴請求「從輕量刑」，辯護人辯稱，她受家暴13年且犯案時嚇到漏尿，法官並未考量這點。

目前李女仍遭羈押，高院昨(21日)代最高法院開訊問庭，李女仍請求法官「從輕量刑」。律師表示，原審並未考量她遭家暴長達13年，量刑輕重失衡，案發時女方主動打119、且在現場等警察與救護人員到場，但原判決卻認為她非自首。希望能具保或改限制住居、限制出境。

根據判決，李女與張男是男女朋友，2021年2月20日晚間在住處與張發生口角，李遭到張毆打，李女不滿，拿出水桶反擊，但水桶反被張男搶走。李女因此心生怒意，拿水果刀往張男揮砍，導致張頭部左前額及臉部左眉外側各受有切割傷。張以左手抵禦，李女竟然往張上腹部猛力刺擊1刀，刀刃還則從刀柄處斷裂，張倒地後。李女還拿酒瓶往張男頭部猛擊。

李女發現張男沒有反應後，撥打110報案，還假稱是她被張男捅好幾刀，張又捅自己好幾刀失血。警方到場後，將張送醫。但張仍因遭刺破腹腔內主要動脈分支，大量出血積存血水超過2500毫升於腹腔內死亡。

李女審理時，稱遭到長期家暴，是被張男毆打，才會持刀防衛。是張男以身體就刃，刀子才會刺入他上腹部，其並無殺人故意，且屬正當防衛。

但法官認為，刀刃長10公分，但是張男傷口深達15.5公分，顯見李女下手力道兇猛。此外張男倒地後，李女還拿酒瓶敲擊張男頭部，顯見有殺人之不確定故意。此外雖然李女有被毆打，但李也拿水桶攻擊張男。李女被搶走水桶後，也拿水果刀揮砍，經李男抵禦後，李女猛刺張男，顯見當時已經沒有被不法侵害。

另李女雖稱被家暴，但是是2017年6、10月，案發為今年2月20日，且2次家暴紀錄均非桃園市政府所列管之高風險暴力案件，自難認有長期受到被害人家暴之情事。法院審理，判處13年有期徒刑。

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