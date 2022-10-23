蟑螂會造成環境髒亂，許多人避之唯恐而不及，一名女網友表示，最近在家裡發現大蟑螂，希望男友能處理，沒想到男友比她還怕，她只好自己抓蟑螂，還放到寵物箱當寵物養，男友發現後嚇得離家，她回嗆「男生打蟑螂是基本的，怕就不要交女友，真的很沒用，要不是看在他有錢，當初根本不會答應交往」，這番話讓網友看傻眼，「拿蟑螂當寵物不妥吧！原來妳是為了錢才跟他交往？」

原PO昨（22）日於《爆料公社》指出，和男友交往一年多，最近3個月才同居，她跟男友提到近日家裡有大蟑螂，本以為對方會處理，沒想到前幾天男友洗澡突放聲大叫、逃出浴室，她急忙衝到浴室門口詢問發生什麼事，只見男友驚慌表示，洗澡看到大蟑螂又不敢打，令她氣憤地說「身為一個男生還怕蟑螂，真的很沒用」。

原PO表示，當男生最基本的打蟑螂都做不到，就不要出來交女朋友，若女生什麼都要靠自己，到底為什麼要交男友？甚至還說，「如果只是解決生理問題，我不會找一個炮友嗎？」

原PO說，後來她自己把蟑螂抓起來放進寵物箱，將其放在桌子下面偷偷當寵物養，沒想到男友發現後，嚇得把裝蟑螂寵物箱摔在地上，男友不滿地說，「有蟑螂就沒有我」，兩人為此吵得不可開交，原PO最後撂下一句話，「你滾，不要回來！身為男生還怕蟑螂，真的比我前男友還沒用。」

原PO表示，男友很有錢、長得也很耐看，但個性不是她的理想型，「我現在到底要不要跟他分手？」貼文曝光，引發網友討論，「蟑螂當寵物？不妥吧！」、「會養蟑螂的女生，根本不是女生」、「原來妳是為了錢才跟他交往？」、「我是不怕啦！但養蟑螂有點讓人無言」、「分啦！我也怕蟑螂，祝妳找到勇者」。