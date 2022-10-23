近日北台灣持續大雨，室內濕氣暴升，一名住宜蘭的簡先生表示，昨日傍晚下豪雨後，家裡出現反潮狀況，導致整個牆面、天花板都是水氣，令他無奈地說只能打開窗戶通風、開除濕機，照片令2千多名網友震撼說，「你的整個牆壁都在流汗」，也有不少人提醒家裡反潮再開窗，只會使濕氣更重，最好是關閉門窗再除濕，才能改善反潮問題。

原PO昨（22）日於臉書社團《爆怨2公社》指出，宜蘭的濕氣本來就比其他縣市重，但昨日傍晚下豪雨後，家中地板、牆壁、天花板因反潮關係，都是水氣，為了降低濕度，他在密閉的房間裡擺除濕機，走廊、客廳等開放空間則開窗通風，哀嘆「宜蘭人的無奈」。

原PO家的天花板狂冒水珠。（圖／翻攝自爆怨2公社）

根據原PO上傳的3張照片來看，整個牆面布滿水珠，還有不少從上滴下來的水痕，天花板上還有至少10顆以上的水珠，令2千多名網友吃驚，紛紛留言「你的整個牆壁都在流汗」、「好不可思議」、「這樣要怎麼住啊？不會影響健康嗎？」、「好誇張喔」、「這真的太扯」。

留言中也有人建議原PO，「家裡有反潮狀況，就不能開窗了」、「開窗濕氣會更重」、「要把窗戶關起來，把除濕機放在密閉空間」、「絕對不能開窗，最好是冷氣和除濕機一起開」。原PO事後也在留言更新家裡的狀況說，聽從網友的建議，把門窗緊閉再開除濕機，一個半鐘頭就見效了。