宜蘭縣國民黨蘭城青年怒批宜蘭市16日清晨5時大淹水，縣政府第一時間投入救援，搶救受困台南遊客，而綠營縣長候選人江聰淵未積極處理災情，還營造救災假象、栽贓抹黑宜蘭縣政府；江回應，淹水災情是嚴重人為疏失，就是縣府抽水機房沒做，指林姿妙根本沒去災情現場；對此，縣府嚴正駁斥混餚視聽的説法。

國民黨幸福蘭城青年今由宜蘭縣議員候選人吳珮菱、冬山鄉民代表候選人游浩詮及蘇澳鎮長候選人簡銘翔，召開「執政無能懶惰又白賊、做秀攬功搶第一」記者會，批江聰淵災情發生前不但沒成立災害應變中心，第一時間也沒到場協助，直到受困8位遊客救出後，江當天中午才到淹水現場拍照打卡發臉書、騙取選民支持。

蘭城青年質疑江聰淵及其宜蘭市公所救災慢吞吞，指宜蘭市清華二路地區16日清晨5時許已通報淹水災情，為何公所事隔5小時後防災應變中心才三級開設？且江在事後抵達現場，見積水不退，沒有指示出動移動抽水機協助抽水，而是調動大型吊車，只為救出泡水多時的2部車；批沒有資格成為宜蘭的領導人。

江聰淵競總回應，請國民黨蘭城青年軍搞清楚災害防救法，依照當時狀況、法令規範，市公所配合縣政府的要求2級開設；且16日一早市長獲報民宿客人受困災情，即指示市公所備妥災防辦公室，以便不時之需，並無延緩救災作業。

江聰淵則表示，宜蘭市、員山鄉發生淹水災情，因縣府的抽水機房還沒完成；當市公所接收到防災指揮中心確認受困遊客需安置在公所災防辦公室後，並依照遊客要求，將他們的車吊拖上岸，避免遭到滅頂的危險；指一整天也都沒看到林姿妙去災情現場。

江指出，淹水災情部分，第一要請檢方針對人為疏失查辦，第二對於行政怠惰而造成人民財產損失，要請監察院嚴辦，第三對於當事人車輛、財產損失， 也會協助他們向縣府提出國家賠償，保障其權益，讓遊客對於宜蘭保有好的印象。江感謝消防局、宜蘭警分局、拖吊車及吊車業者，參與救災行動，避免災情擴大。

對此，縣府表示，依照氣象局雨量顯示，10月15日員山七賢村的雨量，較上一次10月7日同一區域的雨量小很多，2次豪雨特報，卻是雨量較小的15日發生淹水狀況，顯見機房是否建設完成，與淹水沒有關係；對於外界一再將淹水歸咎於機房完成與否，縣府嚴正駁斥任何混餚視聽的説法。

另，縣府說明，針對機房工程的期程問題，縣府用勇於任事，並配合各界提昇功能需求，三次修改設計書圖，才導致時程後延，如未修改設計，依原訂工期，當可於七月份完工，自無延宕問題。