原本開放給南投縣小英之友會成員參加的座談，吸引許多「大仁哥」粉絲參與。（蔡培慧服務處提供／廖志晃南投傳真）

前副總統陳建仁27日晚間以全國小英之友會榮譽會長身分，到草屯鎮為南投縣長候選人蔡培慧舉辦輔選座談會，原本開放給南投縣小英之友會成員參加的座談，吸引許多「大仁哥」粉絲參與，就為一睹他的風采。

南投縣小英之友會座談會，包括蔡培慧、南投市長候選人賴燕雪、草屯鎮長候選人曾煌棊、議員廖梓佑、蔡銘軒，議員候選人李帛璋、前立委湯火聖、前草屯鎮長洪國浩等人陪同與鄉親交流。

陳建仁讚譽蔡培慧半工半讀、樂觀上進的態度，是年輕人學習的好榜樣；921地震發生之際，蔡培慧時任立法院助理，隔天就跟著天主教新事社會服務中心韋薇修女，帶著物資回到南投救災，一待就是9年時間，對於20多歲的女孩子來說，實在不容易。

陳建仁說，後來看到蔡培慧一路從社會運動、社區營造、撰寫蔡英文總統的農業政策到進入國會當立法委員，改變很大，唯一沒變的是對農村和土地的熱情。

陳建仁說，蔡培慧的對手有雄厚的家族背景和政經後盾，是一場非常不容易的挑戰，但他看到蔡培慧依舊維持樸實的特質，穩健提出詳細的政策白皮書，其中像是「敬老卡可坐計程車付健保費、縣府為65歲以上的長輩付健保費、提供24小時臨時托育平台」等政見，可以看到蔡培慧貼心的一面，身為地方首長要為三明治世代鬆一口氣。

蔡培慧「國民運動館、特色遊戲共融公園、親水生態圈、多元轉運站」，都是其他縣市已經有的建設，南投縣卻付之闕如，今年底絕對是改變的契機，有這樣專業跟踏實的縣長候選人在南投，陳建仁呼籲「好人才千萬別浪費了」。

蔡培慧感謝陳建仁的溫暖推薦，提到自己暫離學術投入政治工作，最大的原因就是「不捨」，因為攻讀台大農業推廣博士學位時，她深知發展主義及資本社會的巨輪，將使得都市更發達、鄉村更邊陲，首當其衝的就是台灣的中心─她的家鄉南投。

蔡培慧感謝總統蔡英文主動邀請她擔任民進黨不分區立委，讓她有機會在體制內進行農業結構的改革，也因此能夠更全方位的了解南投面臨到的困境與轉機。這就是為什麼，兩年前立委落選後仍拒接台北的工作，堅持留在南投深耕，最後選擇投身縣長選舉，因為，年底是南投非常關鍵的一役，攸關南投要接受國民黨世襲政治帶來的停滯，或勇敢迎接改變。