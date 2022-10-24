不論家人、朋友、情侶間都有屬於彼此的暱稱或綽號，一名男網友表示，女友通常以他名字後兩字叫他，如果女友連名帶姓喊他，通常是在氣頭上，他說「我真的超怕女友叫我全名」，貼文曝光引發網友討論，「我媽叫我全名我也怕爆」、「我叫老公全名他也很緊張」、「主管罵我也是全名」等。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，女友平常只叫他名字後兩個字或喊他寶貝，若女友直呼他全名，大多是生氣、有嚴肅的事發生，他每次聽到都會嚇一跳，心想完蛋了。

近日他在用電腦時，女友突叫他全名，當下他腦海閃過各種可能，「她生日不是還沒到嗎？還是我答應她什麼事忘記了嗎？」他驚恐地問「我怎麼了嗎？」沒想到女友只是想要他一起去賣場購物，令他鬆了一口氣說，「我真的超怕女友叫我全名」。

原PO心境引發網友共鳴，「每次被主管罵，都是被叫全名」、「我也是用這個方式教女兒，平常可以跟她嘻嘻哈哈，一叫她全名，她會嚇到不敢呼吸」、「叫全名百分之百代表出事了」、「我老公也很害怕聽到我叫他全名，每次這樣叫就會苦瓜臉，還會說『可以不要這樣叫嗎？』」、「剛男友本來在聽音樂，聽到我叫他全名馬上把音樂按暫停，驚恐的看著我問我怎麼了，快笑死」、「我也好怕我媽叫我全名，每次聽都快嚇死」。

但也有人分享不同看法，「跟我很熟的朋友會叫我全名，我反而覺得全名代表真的很熟」、「我叫男友都是連名帶姓，所以完全沒殺傷力」、「還好我的全名只有兩個字，無感」。