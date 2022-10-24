王品集團旗下韓式料理「初瓦」，與韓國暢銷啤酒品牌TERRA合作，限量引進孔劉代言啤酒，10月24日起開賣、售完為止，同步也發起「尋人任務」，到店內消費只要名字內有「孔」或「劉」，就享有第二罐TERRA啤酒五折優惠。歡慶萬聖節到來，「初瓦」聯合集團品牌「嚮辣」、「尬鍋」及「肉次方」齊力搞鬼，10月29日在台北西門町商圈舉辦妖怪盛大遊行，搞怪應景超有萬聖節氛圍。

跳脫傳統韓式餐廳模式，「初瓦」首創日夜不同餐點與服務，白天供應經典韓食，九點過後則複刻韓國夜生活情境，讓忙碌的小資上班族放鬆小酌，晚間限定特色派對酒品炸彈酒、燒啤、馬格利等，搭人氣料理炸雞或海鮮煎餅享用，標榜是韓國人常見的經典搭配，更是店內熱銷組合。

「初瓦」最新推出的韓國「TERRA 啤酒」，採用100％澳大利亞的麥芽發酵而成，主打純淨口感，在男神孔劉加持下，在韓國上市開賣九個月就賣出超過4億瓶，深受韓國年輕人喜愛，成為當地暢銷酒款。

萬聖節將至，王品集團旗下廣受年輕人喜愛的，「初瓦」、「嚮辣」、「尬鍋」及「肉次方」4品牌，29日將在最潮的西門町齊發威搞怪遊行，特別請出四路妖怪同台較勁，韓式料理「初瓦」派出「泡菜空姐」和「起司瀑布小妖怪」搗蛋；燒肉吃到飽品牌「肉次方」出動霸氣虎妖「立方虎」，及表情超鏘的「絕品昇龍牛」拼場，賣萌又好拍；台式風味潮鍋「尬鍋」，召喚「茄芷袋台客」，攜手招牌雞湯的化身「金雞時尚雞」飄散正港台味；頂級和牛麻辣鍋「嚮辣」，找來當家「辣姊」穿旗袍坐鎮，夥伴「辣椒鬍子哥」則滿身通紅火辣助攻遊行；同時，四路妖怪也將直接突襲門市，現場邀顧客大玩挑戰遊戲，只要限時完成任務即可獲得贈菜券，享受免費升級加菜。

先吃飽才有力氣裝神弄鬼! 「初瓦」、「嚮辣」、「尬鍋」及「肉次方」四品牌跨店啟動「瘋美食饕客任務」，11/1-11/30只要下載「王品瘋美食」APP，完成消費任一品牌滿500元，就送四品牌贈菜券各一張;完成三品牌消費條件，除了加贈瘋點數150點，還有機會獲得限定「5元套餐券」，要讓你吃飽逛好超滿足!

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