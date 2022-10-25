每個人都有一套抒壓手段與發洩情緒的方法，不過《搜狐網》運勢專欄指出，牡羊座、雙魚座、巨蟹座的女生多認為戀人就是自己生命中最親密、最信任的人，所以不管開心、難過還是生氣，她們都會把情緒發洩在另一半身上，把對方當作情緒垃圾桶。

TOP3：牡羊座

牡羊女個性直爽坦率，從不會隱藏自己的真實情緒，尤其是在自己的戀人面前，因為她們認為，沒有必要在最愛的人面前遮遮掩掩，更不需要忍耐情緒，既然是情侶就應該坦誠相待，不隱藏、不遮掩才能避免產生不必要的誤會。

TOP2：雙魚座

雙魚女有著非常豐富、細膩的情感，因此情緒特別容易受到影響，若感到委屈、悲傷，她們會在別人面前忍住不哭，但看見男友就瞬間淚崩，因為她們把戀人當作是自己生命中最親密、最信任的人，所以會把所有的情緒都發洩在對方身上，認為對方一定能夠理解她們的心情，並且包容她們的各種情緒。

TOP1：巨蟹座

巨蟹女本身比較敏感細膩，陷入戀愛中的她們更容易變得情緒化，有時候會讓人覺得很難伺候。她們極度缺乏安全感，容易胡思亂想，所以她們不僅把戀人當作情緒垃圾桶，還會藉此來考驗另一半對自己的感情深度，但發洩完情緒後又會擔心對方離自己而去。