2021年6月剛出道的韓國11人男團「OMEGA X」，是Spire娛樂新人男團，因成員們在選秀節目中展現帥氣的外表與精湛舞台實力，讓他們在短短一年內就受到大批粉絲喜愛，人氣不斷飆升。而近日夯到前往美國展開巡演「CONNECT:Don't give up」的他們，卻在演唱會結束後被粉絲在網路爆料，看到他們遭到當地所屬公司代表羞辱及施暴，讓外界震驚不已。

根據南韓媒體報導，OMEGA X在美國時間10月22日結束最後一場LA演唱會後，有粉絲在網路上PO出錄音檔，爆料在演唱會結束前往附近餐廳點餐準備等車回家時，看到一名女子扯開嗓門對著OMEGA X破口大罵「你們對得起我嗎？」、「不想當愛豆了嗎？喂！你算什麼東西」隨後送上一個大巴掌，接著向被她毆打在地哭泣的成員大喊「你給我站起來」。而這名女子身分疑似就是OMEGA X在當地公司所屬的公司代表，看到這幕的粉絲嚇到雙手不斷發抖，表示「看到公司代表正在打孩子們，真的氣到手發抖，孩子們就在我眼前被打，我卻什麼都做不了，該怎麼辦」。而貼文一出後，立即在網路上流傳開來，引起網友熱烈討論，並撻伐OMEGA X所屬經紀公司。

對此，經紀公司出面表示「當時OMEGA X的成員們和所屬公司代表在巡演結束後，一起討論並約定著下次更加努力完成的事項，而談到對雙方感到遺憾的部分時，代表因情緒太過激動才會嗓門變高。飯局後他們仍繼續溝通對話，現在雙方已消除誤會，決定互相照顧繼續前進」。但網友看到聲明後仍罵聲不斷，認為經紀公司只是想將代表的行為合理化。

事實上，OMEGA X遭施暴傳聞已不是第一次，本月4日一名海外網友也曾在網路爆料，他在智利酒店停留時，看到一名原本正在吃早餐的女性，突然指著OMEGA X成員大聲羞辱，在飛機上也一直對他們大吼大叫，因此粉絲們都認為，代表施暴是慣性行為而非「一時的情緒激動」。