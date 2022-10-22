就算勇士「追夢」卓雷蒙格林揮拳毆打隊友普爾的風波暫時告一段落，可是追夢想要跳槽湖人的謠言卻沒停止，因為《Heavy》記者西蒙尼22日爆料，無論是湖人或「小皇帝」詹姆斯都希望追夢能來洛杉磯打球，但現實條件卻很難讓這筆交易成真。

「一名球隊高層透露，卓雷蒙格林現在跟詹姆斯的關係看起來有點怪異，湖人喜歡追夢，詹皇也希望他在洛杉磯打球，」西蒙尼表示，「但是湖人並未擁有可以交易換來追夢的現實籌碼，他們要送出貝弗利、隆尼沃克或是納恩呢？勇士都不感興趣。」

「就算卓雷蒙格林最近幾年都跟一條小狗一樣，一直緊緊跟隨在詹姆斯的身邊，」西蒙尼說，「但湖人真正能夠打動勇士的，還是他們擁有的兩個未來首輪選秀權，可是考慮到追夢的年紀，以及考慮到他明年夏天可能成為自由球員，湖人很難放棄首輪籤。」

如果卓雷蒙格林明年夏天真的跳脫合約成為自由球員，屆時加盟湖人或許是個不錯的選擇，前提是勇士無法完成衛冕，畢竟假如勇士2連霸，追夢根本就沒有離開老東家跳槽其他球隊的必要，前提還是追夢跟普爾真的可以好好合作下去嗎？