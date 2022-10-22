北市一名仇姓男子為了追求心儀女子，趁隙非法取得對方身分證字號、出生年月日等個資，再輸入公費疫苗預約平台、醫院掛號系統，查出女子施打疫苗及就醫的時間，以此製造兩人「巧遇」機會，女子察覺有異後報警，法官依個人資料保護法，判處仇男有期徒刑2月，得易科罰金，可上訴。

據判決書指出，仇男因追求女子屢遭拒絕，便到女子住處利用管理員與女子聯絡之際，趁隙得知她的身分證字號、出生年月日等個人資料，並在去年9月某日於COVID-19公費疫苗預約平台輸入女子個資，得知她在某日會到某診所施打疫苗；又以相同方式，查詢醫院預約掛號系統，蒐集其看診之醫療紀錄，以此製造兩人「巧遇」機會。

女子察覺有異後報警，仇男到案後坦承犯行，並簽立「道歉書」；法官認為仇男為追求女子，趁隙得知其身分證字號、出生年月日等個人資料，並非法利用、查詢有關醫療之特種個人資料，不尊重女子之隱私及資訊自主權，所為不該，但考量他坦承犯行，依個人資料保護法，判處仇男有期徒刑2月，得易科罰金，可上訴。