莫凡新今舉辦音樂會。（無限延伸音樂提供）

莫凡新今舉辦音樂會。（無限延伸音樂提供）

莫凡新今（28日）舉辦「0與1之間」音樂會，不僅獲FORMOSA SEXY啦啦隊女孩熱舞應援，恩師陳建寧也到場力挺；為了人生首場音樂會，莫凡新可說是用命拚搏，原來前陣子不慎確診的他，轉陰性後嗓音一直沒有恢復，檢查發現喉嚨不但發炎且微血管破裂，被醫生警告至少要休息2周，但他卻冒著失聲危險繼續練團，自嘲「玩命」開唱。

莫凡新頂著加州大學柏克萊分校高材生畢業光環返台發片，作品推出1個半月MV即破百萬、IG破10萬訂閱，人氣高居不下的他今下午彩排時，4位啦啦隊女孩甜讚他唱歌好聽人又帥，受訪被問偏愛哪一位啦啦隊女孩，他害羞語塞：「沒辦法選，要先聊天吃飯啦。」外表斯文的他，出道後男性粉絲爆增，甚至還有外國猛男私訊約吃飯，他笑說：「我有很多同志朋友，我也很尊重他們，但我很確定我是喜歡女生。」只好禮貌拒絕對方。

他還自曝在國外念大學時，有2位喝醉的女同學，趁他不在宿舍時偷溜進他房間，「我打開房門就看到2個女生喝醉躺在床上，不停說很熱要脫衣服，還問我餓不餓，把餅乾碎撒在身上，讓我嚇一跳」，莫凡新當下不敢有非份之想，趕緊將2個女生扶回她們房間，對於這段天外飛來的豔遇，他忍不住笑說：「這真的是住宿舍遇過最妙的一件事了。」