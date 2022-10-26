來自俄羅斯的女大生Valeria與Veronica來台學中文，除了對於台灣溫暖的氣候與美食讚不絕口之外，對台灣男生更是給出超高評價，她們坦言在在來台灣之前，就曾聽說台灣男生對女生很好，甚至還會幫女生提包包，讓她們超想體驗看看。而Veronica實際與台男約會後卻超不習慣，因為台灣男生對她實在太好了，俄羅斯的男生絕對不會這樣做。

來自俄羅斯聖彼得堡的女大生Veronica在《不要鬧工作室》上分享，她大學主修語言學，她會說5種不同的語言，她的教授曾經告訴她「想學習一個語言，就要向母語者學習。」因此她來台灣學習中文，並探索台灣文化。

來自俄羅斯佛羅倫斯的Valeria表示，她目前還在莫斯科念大學，恰好學校提供了可以來台灣學中文的機會，因此她與其他6個女生就一起來這邊學習。而來到台灣生活1個月以後，她很高興自己的選擇，因此這邊根本是天堂。

Valeria指出，台灣溫暖的氣候超完美，且來台以後，她第一次親眼看到海洋，而台灣多元化的美食也讓人不可置信。在來台灣之前，她一直聽說台灣男生對女生很好，他們很喜歡照顧女生，甚至還有男生會幫女生提包包，她真的很想體驗看看。

而Veronica也分享實際與台灣男生約會的經驗，表示那次約會最大的問題，是那個台灣男生對她實在太好了，讓她很不習慣，因為過去她約會過的俄羅斯男生，從來沒有人會這樣對她。