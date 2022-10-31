女星黃小柔過去和冷嘉琳、楊丞琳、張棋惠組成女子團體出道，團體解散後她轉往綜藝、戲劇方向發展，在《終極一家》中可愛又直爽的形象獲得不少粉絲喜愛。近年黃小柔結婚後重心逐漸偏向家庭，時常會透過社群平台分享生活，梨泰院事件爆發後，黃小柔提及過去經歷的踩踏事件，呼籲大家人多的地方要小心。

10月29日南韓首爾梨泰院舉行萬聖節活動，卻因人潮過多發生大規模踩踏的意外，至今造成逾150人死亡，從南韓網友上傳現場的影像，一排藍布蓋著屍體，畫面相當驚悚，事件發生後，南韓演藝圈眾星紛紛哀悼亡者，電視台因這起事件將部分綜藝節目暫停播出，改為新聞特報全力報導梨泰院的最新情況，韓國媳婦大S也發出黑底白字照表達哀悼之意，人在紐約的具俊曄也以相同圖片致哀。

女星黃小柔則回憶起多年前在墾丁南灣也遇過踩踏事件，當時人潮開始推擠，她和朋友走散了，大家也因為擁擠開始尖叫、造動，黃小柔坦言：「我卡在人群中超害怕，隨著推擠我一直哭，我就像波浪一樣左右搖擺動彈不得，超怕自己跌倒就會捲進去」，當時她目睹一個女生摔倒，很多人往她身上踩，黃小柔看著她表情痛苦，卻無能為力，直呼：「我覺得死亡離我好近」，幸好有一位男生注意到立刻把那名女子拉起來，對方是幾乎癱軟的狀態。

提到過往舊事，黃小柔說就算是想起來都感覺快不能呼吸，看到梨泰院新聞又勾起當年的痛苦回憶，她呼籲：「人多的地方都要小心，希望不要再有這樣的悲劇發生，願傷者身、心、靈快快恢復，亡者安息」。