擁有「4000年一遇美女」的大陸女星鞠婧禕現年28歲，身型纖細嬌小，外貌精緻，為大型女子偶像團體SNH48的前成員，後從女團畢業後改拍攝電視劇，漂亮形象吸粉無數，近日她被拍到身穿紅色紗裙，在古典場景內拍攝，一轉身衣服大挖空，辣翻無數粉絲。

有大陸媒體拍到女星鞠婧禕現身橫店拍攝，她身後是古典的建築，以一襲紅色低領紗裙現身，搭配波浪型捲髮相當唯美，脖子上掛著蝴蝶結裝飾，露出白皙胸口，遠看都能感受到仙氣十足，之後鞠婧禕轉身讓背面造型見光，裙子在背部位置挖空，曬出光滑美背，罕見以火辣造型示人。

影片曝光後，許多粉絲紛紛留言：「是舞臺嗎」、「瘋狂期待中，到底是什麼啊」、「鞠姐是要出新歌了嘛？好期待」、「好像是河南衛視的晚會！鞠婧禕紅裙好美！鞠婧禕的舞臺永遠的神！期待」、「真的超級喜歡鞠婧禕的各種造型啊，感覺都是仙女下凡一樣」、「紅衣造型也太驚豔了吧」。

大陸28歲女星鞠婧禕穿性感紅裙拍攝。（圖／微博）

女星鞠婧禕過去在大型女子偶像團體SNH48出道，嘹亮歌喉吸引無數粉絲，長年奪得SNH48年度總選舉第一名，是團體中的高人氣代表，後來她成立個人工作室單飛發展，並拍攝《芸汐傳》、《新白娘子傳奇》、《漂亮書生》、《如意芳霏》、《嘉南傳》等作品，每回拍攝的美照也會成為許多女生的造型模版，雖然有整容疑雲纏身，仍有不少網友佩服她非常懂得怎麼樣拍照才好看。