女星林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，嬌小身材卻有極大反差的E罩杯上圍，因為撞臉高雄市議員黃捷，獲得超高討論度外更被封「兇版黃捷」，高人氣讓她迅速升格新一代啦啦隊女神，也成為各大節目的熱門嘉賓，舉手投足都成為粉絲討論的焦點；近日她曬出照為寫真桌曆宣傳，被網友大讚：「好純欲的表情」。

林襄為球團桌曆催買氣，甜喊：「2023讓我陪著你們吧」，她也曬出照片吸引粉絲，只見林襄頂著棕色長髮入鏡，毛衣拉下露出雪白胸口與性感鎖骨，她以蹲坐姿勢露出纖細美腿，一手遮擋大腿根部避免走光疑慮，值得一提的是她過去很少露出腳，這次腳丫曝光，小腳讓足控網友瞬間愛上，直呼「女神從頭到腳都完美！」

許多粉絲紛紛大讚「太可愛了」、「不止2023，而是一輩子互相陪伴喔」、「不行，我要每年都要妳陪」、「好純欲的表情」、「襄的桌曆一定賣的一本不剩」。

林襄日前被媒體拍到下班後在街邊抽電子菸，吞雲吐霧的樣子和青春活力的啦啦隊形象有不小反差，令許多粉絲跌破眼鏡，在網路上掀起熱烈討論，畫面曝光後林襄經紀人代為道歉，表示做了不好示範，未來會努力戒菸，有網友翻出過去林襄的影片，面對網友提問：「可以接受老公或男友抽菸嗎？」，她開頭就直說：「我自己是沒有在抽菸的」，接著表示希望另外一半也盡量別抽菸，面對網友質疑自打嘴巴，林襄謙虛回應：「日後會更加謹言慎行」。