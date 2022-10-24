日本25歲正妹娜娜茶（なな茶，本名千葉奈々希）擁有甜美臉蛋與G罩杯傲人身材，是日本偶像團體「黒のシャーナ」的成員之一，因經常在網路上分享私下生活與火辣穿搭而受到大批網友的喜愛，TikTok更吸引超過350萬粉絲追蹤。近日娜娜茶分享泳池熱舞影片，豐滿身材溢出泳裝，讓網友都暴動了。

娜娜茶近日分享一段影片，她戴著金色假髮站在泳池邊，身上的藍色泳裝款式保守，高衩設計露出腿根，不過似乎是上圍過於豐滿，娜娜茶的雪乳從兩側溢出來，她隨著音樂舞動，表情相當撩人，扭動的姿勢令人為她捏一把冷汗，東西半球幾乎都掉在衣服外，不免擔心是否會因為舞蹈動作走光；這次換了新造型，她不忘詢問粉絲：「你喜歡金髮女孩嗎」。

娜娜茶的性感舞姿獲得1.9萬人按讚，許多粉絲激動直呼：「我好愛妳」、「妳穿上這件泳裝太好看了」、「金髮好適合妳」、「太性感了」、「胸滿出來了」、「這也太兇了吧」。

娜娜茶擁有清純臉蛋和魔鬼身材，日前她到健身房運動，以自拍紀錄當下，她身邊是滿滿的運動器材，娜娜茶綁著俏皮馬尾，手機正好遮住臉，只見她穿著灰色運動服，運動內衣被擠出W形狀，飽滿曲線相當吸睛，超兇健身照立刻獲得許多粉絲按讚，不少人留言誇讚她的好身材：「先不論健身了，畫面超大」、「好漂亮又性感」、「這畫面真棒」、「我也在健身，一起加油吧」、「健身很棒，但不要太勉強自己喔」。