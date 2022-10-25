知名網紅菈菈（何語萱），擁有甜美臉蛋、超兇猛的火辣身材，因過去曾任職「空軍士官」而被網友封為「最美女士官」，IG吸引超37.7萬人追蹤。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，近日找來妹妹一同前往小琉球旅遊，不忘在社群媒體上PO出旅遊時的照片，毀辣的穿搭立即吸引網友的目光。

菈菈不久前才曬出過去長髮時的泳裝辣照吸引網友熱烈討論，昨（24）日她便再度發文表示「自從懂事後，第一次自己跟妹妹離開台灣本島走走」公開與妹妹一同前往小琉球旅遊的照片。而照片中只見她白色上衣領口大開，靠一條線固定外衣，但裡面疑似搭配胸口鏤空的性感泳裝，使飽滿的上圍曲線及白皙美腿一覽無遺，令網友看了大噴鼻血，紛紛表示「來一個大解放」、「逼逼逼～紅牌警告」、「這八字大開 事業有成」、「戰袍穿出來了喔」、「服裝要比風景美了」、「你贏了」、「你這樣子會～～引發海嘯」意外受到熱烈討論。

之後菈菈再度曬出騎機車看地圖找路的照片，忍不住抱怨表示「不是我在說，這次租到的機車，煞車跟油門真的很雷」而邪惡的拍攝角度使她豐滿弧線再度露出，網友看了也忍不住歪樓「這件太狂了」、「超級辣」、「性感正妹」、「你太辣了，辣到車子都撐不住」；也有理性的網友表示「真好奇油門跟煞車能怎麼雷法？」、「有電動車可以租」、「嗯 我以前在小琉球就雷殘過」、「要戴安全帽喔」、「騎慢點，注意安全」同樣引發熱議。