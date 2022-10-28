在IG擁有超過52萬名粉絲的網紅徐恩，先前因扮演《哈利波特》的妙麗一角，由於身材太過火辣，被粉絲封為「成人版妙麗」，最近她在IG自曝到苗栗的度假村旅行，可見她時而半露內衣，秀出堅挺雙峰，時而穿上旗袍面向窗外，但似乎因裙子開衩太高，使她的白色小褲微微走光，性感風情讓粉絲大流鼻血。

徐恩不僅有火辣身材，還有著高學歷學霸背景，據知她畢業於英國倫敦大學，早期曾上《國光幫幫忙》秀超強記憶力，過去也曾受邀上《綜藝大熱門》、《我這麼可愛》等，兩年前她剛走紅，曾被報導一個月至少有30項業配上門，但或許是人紅是非多，導致她帳號一度被停權。

當時徐恩無奈請上萬名粉絲連署幫忙，並寄了多封信件到IG總部，未料客服回答是因為她帳號中粉絲數量與按讚數不正常，讓他們研判有買粉絲嫌疑，才停止其帳號運作，但徐恩澄清：「我根本就是沒有違背他們的那些條款！」並指出身旁也有10多名網紅受害，喊冤：「難道紅也錯了嗎？」

一個月之後，徐恩才重新拿回自己的帳號，並繼續曬美照給粉絲福利。近日她發文到苗栗卓也小屋度假園區，享受大自然之美，而她除了穿內衣秀出事業線外，也化身成古典美人，穿上旗袍大秀前凸後翹好身材，還疑因開衩過高有些走光，網友紛紛回應：「旗袍古典美，美人妖嬈好身材」、「男友視角」、「好辣，環境美」、「我好像看到什麼了」。