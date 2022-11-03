中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員張雅涵(Kimi)，今年3月才加入，但憑藉著亮眼外型和火辣身材，加上曾在《戲說台灣》飾演蘭花精，絕美扮相被封為「最美蘭花精」，讓她人氣水漲船高，近日，她也推出2023年的寫真桌曆，好身材完全不輸給學姐林襄。

張雅涵近日推出個人直式桌曆，只見她換上多套性感造型，有穿著蕾絲內衣、丁字褲、吊帶褲襪、比基尼等火辣服裝入鏡，讓她豐滿上圍和完美S曲線被看光，被網友譽為「最有機會超越學姐林襄」。

而張雅涵不僅外型甜美，還擁有34C上圍與21吋螞蟻腰好身材，在網路上走紅，IG吸引超過67萬粉絲追蹤，還推出過寫真集及音樂作品，更積極朝演員路邁進，希望當個全方位藝人。

張雅涵今年3月成為樂天女孩一員，之後更簽入同個經紀公司，成為林襄的師妹，因此一舉一動都受到外界高度關注，而她曾表示會加入啦啦隊，是因為之前工作都較為靜態，加上個性也文靜，想要挑戰不同的領域，剛好看到樂天啦啦隊在徵選，因此才想挑戰一下。