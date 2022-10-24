職棒樂天桃猿啦啦隊女神林襄，擁有甜美外型及姣好的身材的她，在社群媒體上有130多萬粉絲追蹤，近來在她與沈玉琳共同主持的網路節目中挑戰鋼管舞，過程中差點走光，引發網友議論。

日前，林襄在沈玉琳的《威廉沈歡樂送》網路節目挑戰鋼管舞，畫面中可見她身穿粉色運動背心及短褲，露出纖細腰身，與鋼管老師RODY開始練舞，林襄一開始先進行熱身訓練腿部，隨後開始一連串的動作指導，過程中爬上爬下差點走光，不過在經過老師15分鐘嚴格訓練，終於順利表演出一小段漂亮的鋼管舞，連老師也誇獎她：「協調性非常好」。

林襄在節目中挑戰性感鋼管舞（圖／截圖自YouTube《威廉沈歡樂送》）

林襄在節目中挑戰性感鋼管舞（圖／截圖自YouTube《威廉沈歡樂送》）

事實上，林襄近期來爭議不斷，先前甚至被媒體拍到在街上大抽電子菸，當時更有網友挖出她曾經說不吸菸的影片打臉，如今她一甩抽菸風波的陰霾，在節目中大跳鋼管舞，粉絲們也開心直呼「林襄終於又回歸了」。

而影片曝光後，許多粉絲紛紛留言讚美她「林襄真的好厲害，才15分鐘就學會了鋼管舞，真的好佩服」、「林襄學習超快的耶，超棒的」、「林襄真的很敬業，看她最後下鋼管的樣子，不難發現他真的是硬撐著在錄」。