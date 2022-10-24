曾在產後護理之家擔任房務清潔工的潘菁萍，每次聽到嬰兒的哭聲，總感覺他們正在釋放「他們需要我」的訊息，她2021年參加新北職訓中心134小時的「公共托育人員訓練專班」，順利考取托育人員單一級證照，成功投身公托產業，目前在新北市板橋新板公共托育中心服務半年多，她說「其實一路走來很感謝那些不看好我的人，我告訴自己要讓他們跌破眼鏡，相信自己就能做到。」

潘菁萍說，自己過去不把幼兒園老師反映兒子「坐不住、干擾上課」的情形當一回事，直到發生「反覆拉投影布幕造成很大的聲響」及「拿著剪刀到處剪」等失控行為才開始正視這件事，就醫後才發現2個孩子皆患有亞斯伯格症「當時心想，我的孩子有狀況為什麼都沒有人告訴我？」但其實一直都有，只是自己沒聽進去。

成為托育人員的潘菁萍，努力成為孩子的第一線觀察員，及早發現問題並引導，她曾遇到一位只拿黑、灰色著色的孩子，後來才發現父母總給孩子第一名目標，所以他吃飯第一名、打架第一名，什麼事都要搶第一名，與家長溝通才發現孩子誤會第一名的意義，也因此變得不快樂「孩子就像是一張白紙，給他什麼顏色，他就點上什麼顏色。」

「把姿態放低，以孩子的高度和他平行，才能真正了解他的心。」，潘菁萍從事托育人員後，改變與兒子的相處方式，同時不斷修正自己的想法及做法，他們像朋友一樣自在地相處及交心，她也漸漸理解，只能用「愛」、「陪伴」及「耐心」來克服這一切，她很感謝職訓老師不只是教導她課程技能的老師，亦是心靈上導師。

在公托中心服務至今已逾半年的潘菁萍，除工作時間穩定，有更多時間陪伴家人外，家裡的歡笑聲也變多了，她不僅找回了快樂，找回了自己，更找到托育人員存在的重要意義。