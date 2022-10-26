北市警南港分局為持續推展守望相助工作，強化社區自我防衛能力，讓巡守員了解自身任務及工作重點，發揮守望相助、互助合作精神，特別召集各派出所所屬里、社區守望相助隊員及公寓大廈巡守員，辦理今年度第2次守望相助隊巡守員任務訓練講習。

分局特別聘請專業講師，講授對新興詐騙手法之認識與防範、災害認識與防範及健康維護、勤務防身術及逮捕術認識，藉以建立全民正確安全的災害認識及健康維護，及針對詐騙集團經常使用的話術，如「假檢警監管帳戶」、「解除分期付款」、「盜用健保卡」、「購買遊戲點數」等詐騙伎倆，提醒巡守員或親朋好友如接獲詐騙電話，應小心求證後，馬上報案或是撥打反詐騙專線165諮詢。

警方也向參訓人員講解防身術及逮捕術，藉以提升巡守員自我防護技能與觀念。透過活動的多元宣導，吸引不同年齡層的民眾一同參與警政議題，透過面對面互動交流，帶給每位巡守員全新的感受與學習新知的機會，有效達到宣導效果，提高治安滿意度，以行動支持警政工作。