新北市消防局今起至12月25日，辦理為期9周的第44期救助隊訓練，由專門委員尚少華主持開訓典禮，由專責救助教官施以救助專業技能訓練，以提升人命救助戰術、戰技及特殊災害處理能力，本次受訓學員共計50人，包含6位科員及3名女性同仁。

消防局表示，近年來發生多起重大災害案件，如雙溪虎豹潭救溺、花蓮地震、太魯閣火車事故等，特種搜救人員均參與其中，本次救助訓練課程跟隨災害發生，不斷精進作調整，包括急流救生訓練、山域事故救援訓練、立體救災訓練、侷限空間救援及各項人命救助戰技，並移地至花蓮縣秀姑巒溪河域體驗急流救援、八里訓練中心訓練車禍救助，以及瑞芳山區模擬山域事故人命救助，期間輔以安全管理機制，設置專責安全官，避免意外狀況發生，並做好各項應變準備，將訓練與實務完整接軌，以提升救災效能。

除上述訓練，夜間也編排2小時之重訓健身，透過科學及周期規畫，輔予適當重量訓練、疲勞管理，使體能與肌力得到全方位提升，本次訓練包含6位科員受訓完成後，未來視缺額狀況派任外勤分隊長職務，讓基層的幹部在執行各項救災、領導統馭及觀念方面，能率領同仁共同完成各項不同任務，並提升救災團隊默契。另因應女力向前行，這次參訓3名女性同仁將在同樣的標準下完成本次訓練。

消防局說，新北消防一直在第一線為守護市民健康努力奮戰，辦理各項訓練要更專業、更紮實，並讓受訓同仁回到分隊後能持續自我要求，為消防工作盡最大的努力，以實現新北市「安心」、「安全」、「安居」之願景。