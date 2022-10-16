超人氣啦啦隊Rakuten Girls（樂天女孩）成員林襄，因天使外表、魔鬼身材而被不少人認定為性感女神，在網路上火速竄紅，但近日卻被媒體拍到私下哈電子菸的模樣，讓她女神形象瞬間崩壞，引起網友撻伐。不過，日前她與其他啦啦隊成員所拍攝的大尺度影片卻遭到挖出，火辣的穿搭加上捧胸狂晃的性感動作都讓網友再度噴鼻血。

在另一名啦啦隊成員陸筱晴，日前在個人YouTube頻道所公開的影片中，只見她們為了參加啦啦隊對決活動起了一個大早，並抵達活動現場與其他成員們見面。而身為其中一員的林襄也出現在影片中，當時的她穿著胸口交叉的馬甲上衣，大方秀出渾圓北半球，化身超性感的火紅舞孃，下秒她便對著鏡頭捧著雙峰上下狂晃；而為了贏過敵對啦啦隊，當她被問到「露胸、露屁股你可以嗎？」時，竟也立刻轉身掀起短裙大秀翹臀，畫面也立刻加上馬賽克特效避免她走光，令網友看了想入非非，吸引超過7萬人觀看。

林襄在影片中大方展現火辣身材。（圖／YOUTUBE）

事實上，林襄近日因人紅是非多，被拍到在路邊抽菸後形象全毀引發爭議，加上過去她曾宣稱「我沒有在抽」，面對網友提問的擇偶條件其中一項還是「男生不要抽菸」，讓眾人認為她雖抽菸沒有錯，但言行不一讓網友相當失望；不過，也有網友跳出來替林襄澄清，透露過去她被問到是否抽菸時，她曾坦承自己會抽電子菸，因此不算說謊，但仍引起兩派論戰。對此，林襄經紀人則表示「這是不好的行為，是不良示範，很抱歉，她會努力戒掉」。