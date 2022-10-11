中職中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員短今，因擁有神似《大長今》李英愛的甜美臉蛋，加上173公分的高挑身材及傲人的E罩杯，使她在球場上備受矚目，IG吸引超過23萬人追蹤。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，日前在限時動態上曬出一張「葵花寶典」辣照，火辣的身材令網友看得目不轉睛。

短今日前於個人IG的限時動態上寫下「XXXX葵花寶典」並附上一張美照，而照片中只見她放下波浪長髮，身上穿著一件深藍色的深V緊身衣，搭配同色系短褲，豐滿好身材立即呼之欲出，加上她那雙水汪汪的大眼睛，與性感白皙的腿根，讓人引發無限遐想，也令網友看了直噴鼻血。

事實上，擁有天使臉孔、魔鬼身材的短今，不久前才PO出學院風的性感穿搭，同樣電翻一票網友。當時她穿著鵝黃色的針織外套，搭配低胸白色Bra Top及百褶短裙，大方露出絕對領域，另外，短今還不忘將背帶卡在胸口，使原本就飽滿的北半球曲線看起來更加豐滿，加上一雙纖細又修長的美腿，都讓網友看了直呼「哇！超級美炸」、「這哪邊來的高中生」、「只能說腿真的逆天」、「很像女高中生」、「太好看了吧！超適合」、「犯規」、「這套真的很適合，馬上讓人忽視諧星的部分，只注意到女神」、「有這種女同學，我肯定很認真去上學，但不會認真上課」，吸引超過萬人按讚。