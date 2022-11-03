49歲香港女星蔡少芬，因在宮鬥劇《後宮甄嬛傳》飾演皇后一角爆紅，讓她演藝事業再創高峰，近日她換了新髮色，並曬出自拍美照，但因為過瘦略顯憔悴，讓網友一時之間都認不出。

蔡少芬在社群發文寫下：「好久不見，換頭色，見一下」，並曬出2張素顏自拍，只見她皮膚緊緻無瑕疵，臉上完全看不出有歲月痕跡，讓網友都驚呼「狀態真好年輕」、「還是一樣漂亮」、「我不管，你怎麼樣在我心裡都是美的」、「這素顏狀態真的很好」、「娘娘還是那麼貌美如花」。

蔡少芬曬素顏照。(圖／取自蔡少芬小紅書)

但也有人認為她似乎瘦過頭，看起來有些憔悴，「這是誰」、「完全不像了」、「這個發色有點顯老」、「太瘦了，該增點肥了」、「感覺你好疲倦」，還有人說「像張晉戴了假髮」。

蔡少芬和張晉結婚多年，育有2女1子，一家五口幸福和樂，兩人也是演藝圈的模範夫妻，不過蔡少芬也曾透露其實兩人之間「並不是人家想得那麼美好」，溝通和想法都有落差，而為了改善夫妻關係，兩人積極尋求婚姻輔導，才漸漸改善婚姻關係。