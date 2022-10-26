距離投票日剩1個月，民進黨南投縣長候選人蔡培慧展開路口與市場拜票。蔡培慧表示，南投不能再被耽誤，自己的家鄉只能自己救，11月26日南投青年站出來，一票支持南投縣長候選人1號蔡培慧，一票支持18歲公民權。

蔡培慧今(26日)在臉書粉專貼文表示，今天下午有一群南投青年剛下課，就回來與她在草屯黃昏市場拜票，這些青年們平均年齡20歲，但他們知道南投要改變，南投不能再被耽誤。

蔡培慧接著指出，出外讀書時，大家都感受到其他縣市在進步，但南投仍停留在小時候的樣子，甚至更低迷，自己的家鄉只能自己救，11月26日南投青年站出來，一票支持南投縣長候選人1號蔡培慧，一票支持18歲公民權。

蔡培慧也在底下留言表示，全世界只剩下10個國家沒有18歲公民權，台灣要跟上世界的腳步。拜託大家11月26日記得18歲公民權投同意票！各位青年朋友，一定要回南投投票！才有改變的機會。

網友回應表示，「南投加油，南投不能再停滯下去，在外工作、唸書的南投人回鄉投票啊」、「力挺18公民權」、「靠年輕人翻轉南投」。