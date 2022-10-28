大陸流量女神楊冪2018年和港星劉愷威離婚後，人氣絲毫未減，不過走到哪都是話題焦點，而劉愷威近來參加陸綜《披荊斬棘》，動態也備受關主，日前陸網爆出他有新歡，女方還是大陸女演員尤靖茹，而雖然尤靖茹年紀比楊冪小，也是個美女，但網友挖出楊冪19歲時的素顏模樣，讓網友都驚呼根本打趴一票線上女星。

有網友曝光楊冪的2張照片，只見她坐在電腦前，不時回頭望向鏡頭，而當時的她頂著妹妹頭，一雙水汪汪大眼，看起來青澀可人，素顏皮膚吹彈可破，美貌完全不輸線上女星。

楊冪19歲青澀照流出被盛讚。(圖／取自微博)

楊冪拍攝《王昭君》的生圖。(圖／取自微博)

而網友也根據她桌上的手機，猜測應該是她19歲拍攝的照片，當時她才考進北京電影學院，而她那時也接演了電視劇《聊齋》、《上書房》、《王昭君》等作品，有網友翻出她王昭君的劇照生圖，靈氣十足的美貌，讓人不禁讚嘆她從小美到大。

劉愷威之前被拍到，與一名短髮戴帽子的女子牽手散步，疑似有新歡，之後女方更被發現是小他18歲的女星尤靖茹，但尤靖茹隨即發文表示，自己現在是長頭髮，且目前被集中隔離，否認是劉愷威的新歡。