金世正過去以選秀節目《PRODUCE 101》出道，又在綜藝、主持中有亮眼表現。近年，專心從事演戲事業，在《驅魔麵館》、《社內相親》中出演女主角，多元魅力獲得粉絲一片讚賞。昨（23）日，金世正在社群平台上，曬出多張照片與影片，大膽用鏡頭懟臉的拍攝角度，讓粉絲直言「素顏也太漂亮了。」

南韓女星金世正在社群平台上相當自然、率真。展現自然魅力的她，多次在鏡頭前以素顏現身，即便是懟臉角度也絲毫不懼。近日，金世正在泰國遊玩，曬出多張照片和網友分享。其中幾張照片裡，金世正穿著一身休閒服裝，笑容燦爛對著鏡頭，即便臉上沒有妝容，但皮膚依舊細膩白皙，一點瑕疵都找不出來。

貼文一出，網友們紛紛被金世正的美貌折服，爭相在貼文中留言，表示「我看不清楚你的臉，因為它在發光。我甚至看不到周圍的景色，因為你的臉太過耀眼了」、「歌手世正我想你了，好期待你再次唱歌」、「粉絲見面會快來吧」、「這麼近的照片竟然都找不出一絲瑕疵，姊姊真是太完美了。」

事實上，《社內相親》的安孝燮、金世正「夏泰CP」熱度相當高，粉絲們在戲劇完結後，紛紛敲碗後續。日前，安孝燮、金世正成為印尼某品牌大使，而且金世正還在IG上傳兩人的甜蜜合照，久違看到「夏泰CP」合體，令劇迷們將當激動，討論度再創高峰。