南韓首爾鬧區梨泰院29日晚間舉辦萬聖節活動，吸引10萬人潮狂歡，不料爆發嚴重的踩踏事故，據當地消防部門證實至少151人死亡、另有82人受傷，震驚海內外的人民。國師唐綺陽見到悲劇消息後，今在臉書表示哀悼和震驚心情，同時提醒粉絲人多的地方得小心，以免事後後悔。

唐綺陽今(30日)在臉書哀痛寫下：「看到首爾梨泰院的踩踏新聞，非常心驚原本追求歡樂的事，卻成了死去原因⋯⋯⋯有什麼比這更令人震驚、遺憾？」，唐綺陽難過地說，沒人有辦法預測憾事會發生，只願不再有新的傷亡人數。

除此之外，唐綺陽也提醒她的粉絲，年底會舉行不少的大型活動，必定吸引不少民眾狂歡，「之前封閉了三年，現在開放了，大家都很興奮」，儘管如此，唐綺陽仍語重心長強調，「人太多的不安全」，直言：「這個教訓太血淋淋了，一定要快樂出門，平安回家，不然家人會多傷心啊」。

#이태원

Most heartbreaking and tragic incident in Itaewon Halloween parade. Multiple people dead due to cardiac arrest.😭 pic.twitter.com/Sh25DrGO3J — Saurav Bajoria (@saurav_bajoria) October 29, 2022

People are literally glued to each other and the rescuers have to pull out the victims 😭



RIP to all the victims.#อิแทวอน #이태원 #Itaewon pic.twitter.com/z04DDL9Hi6 — YW Partner In Crime; Aisha said : ywpfg!!! (@aishamza86) October 30, 2022

貼文一出，星友炎亞綸、演員謝佳見等人點讚表達對新聞事件的關心，粉絲們則也互相提醒未來跨年時的安全問題：「真的是血淋淋的震撼教育，跨年晚會快到了，大家要玩也要注意安全」、「看到一整排死去的人心驚好久…不要再出事了」、「看到照片真的超嚇人，願傷亡人數不再升高！」