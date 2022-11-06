YouTuber「一隻阿圓」以韓國文化、生活為主題，加上可愛的臉蛋與火辣的E級身材，讓她擁有大批粉絲的追蹤。阿圓的個性也十分活潑大方，時常透過社群平台分享自己的日常生活，近日她也曬出與啦啦隊女神林襄同款運動內衣，挖洞的設計也讓粉絲狂讚超辣並表示：「贏過林襄」。

阿圓4日在IG曬出多張辣照，只見她上身穿著「胸口挖洞」的淺大地色無袖運動內衣，露出E級白皙事業線以及纖細的螞蟻腰，下身則是穿著同色系的貼腿瑜伽褲，完美S曲線一覽無遺。

阿圓則在文內表示，以前要她運動根本要命，覺得痛苦又浪費時間，「長大了…覺得不運動才會要命….當然飲食習慣佔據80%」，也讓她直呼「女生維持身材真的好辛苦，尤其各種情況的水腫」，最後，她也不忘分享服裝心得，「會不會太辣，我完全不敢這樣出現在健身房啊」。

網友們也紛紛稱讚她，「圓妳這是要我看哪裡」、「辣的不是衣服，是身材。請有點自覺好嗎」、「這出現在健身房會暴動吧」、「這個辣度，後勁很強」、「這個我在健身房看到會忘記自己做幾下」、「穿這樣去健身房，各位男性的極限會提高，算是好事一樁」、「我認真覺得，穿起來比林襄好看」