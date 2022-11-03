今年26歲的日本寫真偶像天木純(天木じゅん)，擁有清新甜美臉蛋以及核彈級I罩杯豐滿上圍，因此被封為「東洋乳神」，加上曾是偶像團體「假面女子」的成員，因此知名度與人氣都高，擁有一票死忠粉絲，是許多男性心目中的性感女神，天木純平時經常透過社群分享生活與辣照，她近日曬出一張泡湯照，讓網友看了噴鼻血。

日本寫真女星天木純今（3日）在Instagram分享照片，只見她躺在泳池邊，身上的條式比基尼鬆開了，傲人美胸立刻彈出來，兩顆雪白美乳超誘人，天木純躺在地上兩手扶著胸前布料，表情引人遐想，老司機看了都噴鼻血。這張照片收錄在她第十一部DVD《運命的二次元戀愛》，為此她發了不少辣照希望能讓粉絲捧場。

照片一曝光，就有許多粉絲在貼文底下留言：「手放開就更好了」、「美人」、「太性感了」、「你真是美得令人嘆為觀止」、「女神」、「這尺度好大膽」、「仙女下凡」、「想跟妳一起泡湯」。

天木純雖然擁有性感身材，私下仍時常透過運動健身，在飲食上也相當講究，非常重視身材管理，長相童顏的她日前大跳流行舞蹈，影片中她綁著俏麗高馬尾，穿著低胸黑色連衣裙，套上同色長袖遮住鎖骨，胸口處露出一個大洞，清楚看見高聳巨乳和深邃事業線，她跟上風潮在美術館大跳韓劇《非常律師禹英禑》內「禹英禑打招呼舞」，天木純雙手上下搖擺，搭配童顏臉蛋動作相當可愛，不過她身體隨動作搖晃，I級雙球感覺都要被擠出來，相當吸引網友的視線，根本看到停不下來。

影片後段天木純換上白色針織衫，雖然沒有露出胸前肌膚，仍能看出豐滿曲線，她朝鏡頭比出愛心，更擺出引人遐想的吐舌表情，包包的背帶在胸前勒出渾圓胸型。留言區除了日本網友還能看到台灣網友的回應，可愛模樣和兇猛身材成功擄獲各國網友們的心。