大陸29歲知名女星孫怡，出道時憑著甜美臉蛋與清新氣質受到大眾矚目，之後又在電視劇《羋月傳》、《因為遇見你》、《人生若如初相見》等夯劇中演出，成為新一代戲劇女神。而2017年宣布與男星董子健結婚的她，卻在今年8月無預警官宣離婚，讓所有人相當震驚，近日孫怡穿著低胸洋裝錄製節目，火辣造型讓粉絲瞬間暴動。

孫怡近日拍攝綜藝真人秀《再見愛人》，節目內容是觀察三對已離婚或正面臨情感危機的夫妻，幾人乘坐房車展開為期18天的新疆旅行，孫怡擔任該節目的觀察嘉賓，她曬出一組工作美圖，孫怡以一席黑色低胸小洋裝現身，腿上的黑色絲襪相當撩人，裙襬因坐在櫃子上翹腿露出腿根，蜜桃臀緊貼現形，修長美腿更是讓網友看到目不轉睛，雪白北半球洩出火辣曲線，讓網友看到噴火，紛紛誇「美女的身材也好辣這個造型好愛」、「這身完美的將她的優點展現出來了 簡直讓人移不開眼」。

孫怡一身黑色性感洋裝，曬出火辣好身材。（圖／孫怡工作室微博）

孫怡坐在櫃子上拍攝。（圖／孫怡工作室微博）

日前孫怡擔任金鷹獎的開幕式嘉賓，她身穿華麗禮服和珍珠頭冠，一現身就驚艷全場，她在事後也和粉絲分享準備的過程，她表示表演禮服可能超過5公斤，還需要戴一個很重很重的頭飾，孫怡在化妝時掀起裙子，沒想到裙子底下不是漂亮的高跟鞋，而是15公分的增高鞋，她解釋「因為這個衣服很長，然後要穿那種很高的高跟鞋我害怕，我有點怕踩到裙子或者危險」，所以她就在網上買了鞋子配禮服，且禮服有三層，第一層穿在身上，第二、三層一個綁在腰上，一個是披肩，穿完整套之後手跟本抬不起來。