33歲甜美女星曾之喬，2020年嫁給交往多年的男星辰亦儒，近日突然在社群公開「一個人的婚紗」，可見她換上絕美米色婚紗在巴黎街頭取景，禮服前後方的薄紗透出雪白細嫩的肌膚，光滑玉背也讓她增添性感，在朦朧陽光照射下，自然飄散出一股仙氣，瞬間狂吸超過12萬人按讚大呼：「仙女降落到凡間玩」。

曾之喬解釋一個人拍婚紗的原因，她表示越來越多女生通過拍婚紗給自身留下紀念，「不是為了婚姻，就是純粹為了自己，穿自己想穿的衣服，去自己想去的地方拍攝，有沒有結婚都沒有關係」，她也興奮講述拍攝當日的心情：「天空就是絢麗的一幅畫」，穿著輕婚紗邊拍邊玩，她邊聊天邊跳舞，幸福美滿的氣氛感染整個工作團隊以及有緣的路人們，「尤其在橋上和街頭樂手們，一起享受音樂分享快樂，不需要任何語言文字，就是那麼不可思議的美好」。

在曾之喬照片中，她放下一頭美麗秀髮，穿著米色蕾絲輕禮服，擺出自認最美麗的姿勢，胸前薄紗設計隱約透出渾圓胸型，側過身後，露出的美背也白皙無瑕，網友看到後也稱讚她：「真的好漂亮唷～而且光看照片就覺得好開心」、「喬穿婚紗真的太美了，真的愛了，根本就是仙女下凡啊」、「真的好像蝴蝶喔，美到」、「每張都很有氛圍耶，看照片的時候感覺也能置身其中」、「太美了吧，完全感受到喬的正能量」、「蝴蝶自在飛花也佈滿天一朵一朵因妳而香～！」有了一次非常美好的拍攝體驗。