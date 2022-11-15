有「小cK」之稱的時尚配件品牌CHARLES & KEITH舉辦秋冬新品發表會，並正式宣布邀請曾之喬擔任品牌大使。曾之喬在記者會自曝黑歷史，坦承剛出道時曾是「時尚絕緣體」，吃過名牌精品的閉門羹，如今成為國際時尚品牌CHARLES & KEITH品牌大使，正式躋身時尚女神之列，「我覺得過程好勵志！」

曾之喬坦承剛出道時曾是「時尚絕緣體」，如今成為CHARLES & KEITH品牌大使，過程超勵志。（陳俊吉攝）

擁有自創品牌，對時尚與生活都有獨特觀點的曾之喬，坦承自己原本不懂時尚，穿衣打扮「很俗」，後來她大量閱讀國外時尚雜誌、掌握第一手的資訊，多看、多聽，培養美學素養與時尚品味，這才逐漸開了竅，成為時尚精品爭相邀請出席時尚活動的「時尚女神」，如今不僅成為CHARLES & KEITH品牌大使，還受邀參與設計聯名商品，讓她感慨萬千。

CHARLES & KEITH Celia菱格包2590元。（CHARLES & KEITH提供）

曾之喬參與設計的品牌大使精選系列，是以迷霧森林綠為靈感，採用沉靜與紓壓的自然色系，包括森林綠、木棉白、奶油甜杏與胡桃木棕等，她笑說，她熱愛大自然，處身在大自然環境很放鬆，還會和天空、植物和小動物說話，因此她決定以森林為主題創作自己的聯名包款。

CHARLES & KEITH方格拼接托特包2790元。（CHARLES & KEITH提供）

CHARLES & KEITH復古鎖肩背包2190元。（CHARLES & KEITH提供）