27歲香港女星謝熙婷(舊名:謝芷蕙)，過去和港星陳冠希有一段情，16歲第一次性經驗就是和陳冠希，當時兩人甚至傳出激情喇舌照，轟動整個香港演藝圈，近年來她轉型當IG網紅，不時更新貼文，最新動態是9秒打高爾夫的短片，卻似乎沒謹慎檢查內容，可見她擊球時裙襬高高飛起，超害羞的畫面跟著曝光。

近年來，謝熙婷在追求美貌和高檔生活投入不少心血，IG可見她常出入高級場所，不時還會提名牌包、享用高級餐點，只不過五官常被發現有驚人變化，尤其今年3月一支跳舞片中，她的臉型竟直接進化成「七角形」，嚇壞不少粉絲，當時她只發了一篇文提及「無論現在如何，都盡量讓自己開心」，似乎在替自己加油打氣。

謝熙婷打高爾夫沒注意裙擺飛高，被網友懷疑是不是走光了。(圖/謝熙婷 IG)

現今距整形風波已超過半年，謝熙婷在IG分享打高爾夫球的影片，可見披著薄運動外套的她，在球場上優雅揮桿，每一桿的動作都很標準流暢，在1次擊桿時，下半身的激短裙竟高高飛起，露出完整的大腿線條，萬幸的是，她還穿著一件白色安全褲，只不過仍可見清晰的蜜桃輪廓，而她側身時更外露nubra，讓大批粉絲不禁失聲喊出：「走光了」。

謝熙婷凹凸有致的身材全被看光。(圖/謝熙婷 IG)

後來謝熙婷打球疲累到一旁休息時，熱到脫去外衣，可見裡面是辣妹露背裝，優美直角肩和激裸玉背藏都藏不住，想不到她竟還放送香吻，甚至對鏡頭扭腰放電，隨著她的身體移動，幾乎全部的堅挺上圍輪廓都見客，而這還不夠，最後她坐回車上又是一陣扭腰眨眼、放送一身性感曲線，難怪IG擁有18萬的驚人追蹤數。