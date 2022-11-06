女星壯壯（沈立心）是樂天桃猿啦啦隊團長，近日在《全明星運動會4》中擔任女隊長，亮眼的表現收獲不少粉絲，除了綜藝節目，壯壯大膽嘗試不同領域，發行新歌《還有我Got you baby》獲得許多粉絲稱讚，近日她曬出性感泳裝照，辣翻一票粉絲。

壯壯日前曬出比基尼照，她穿著黑色挖空泳裝，小腹位置露出大片肌膚，完全看不到一絲贅肉，隱約能看到訓練許久的川字腹肌，胸上斜開洞曬出部分事業線，渾圓曲線相當火辣，她拿著快餐盒扭動，性感的身姿獲得1.8萬人按讚，許多網友紛紛留言：「好漂亮」、「真的好辣」、「連姐都流口水了」、「這個腰，神之腰」、「那個腰，沒在吃飯的嗎？」、「嗶嗶太犯規了」、「好瘦哦」、「辣死了啦」、「腹肌太炸了吧好強」、「這身材真的太厲害」、「極品好身材」。

壯壯加入《全明星運動會4》，開播前收到不少質疑聲浪「啦啦隊到底為什麼要來參加全明星運動會」，壯壯分享加油應援的名言：「不到最後一個出局數，比賽都不算結束。」也直呼：「因為我們投入，因為我們相信，所以我們才知道什麼是永不放棄」，她表示自己是帶著這個信念參加節目，想讓大家看到她的投入，即使超級努力，結果還是失敗，她也會再站起來。她認為一個人的生命當中的99%可能都是失敗，成功可能就是那好小好小的1%，「但就是為了那一瞬間的美好，所有再艱難再辛苦的過程，都變成值得了對吧？」