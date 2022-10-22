一名工程師指控，妻子在去年離家後，曾和小王同床共枕，且出入均由對方接送，人夫又在妻子遺留的電腦中，發現她與另名男子阿文（化名）含有性暗示之對話內容及私密照片和影片，內容更提及「妳今天好棒，解鎖超多」等語，憤而對妻子和小王、阿文各連帶求償100萬元。桃園地院認為，人夫所提之證據，尚無法證明人妻與小王出軌，判其免賠；另根據人妻與阿文之對話紀錄，足見阿文應有因性行為致人妻懷孕之事實，判處人妻與阿文應連帶賠償100萬元，可上訴。

據判決書指出，人夫與妻子在2014年結婚，育有兩名子女，結婚7年後，妻子表明願將子女監護權交由他，並在簽字離婚後，於去年7月搬離住處；人夫指控，妻子的出入均由小王接送，兩人曾同床共眠，且他在某日使用醫院APP追蹤女兒之健康狀況時，赫然發現妻子在去年9月懷孕而前往該醫院做超音波檢查，經推算妊娠週數約5週，顯然不是他的小孩，而是與小王發生性行為所致。

人夫表示，他在去年8月間經妻子同意使用其留置於家中之電腦，又發現妻子未登出之臉書帳號內，含有與另名男子阿文親密露骨、含有性暗示之對話內容及私密照片和影片，內容包含其兩人因有性行為致女方懷孕，故有討論是否要將孩子生下來等語彙，人夫憤而向妻子與小王、妻子與阿文分別連帶求償精神慰撫金100萬元。

法官認為，人妻與小王確有共乘車輛通勤之情形，然一般朋友間之共乘一車或好意搭載善意之舉，本屬常情，並未逾越一般男女交往之份際，人夫所提之證據，尚無法證明兩人行為有侵害其配偶權之損害賠償責任，判小王免賠。

另查人妻與阿文之對話紀錄，兩人在去年6至7月間曾討論人妻懷孕產檢、生育小孩之事，鹹濕對話中更提及「舔到你受不了」、「你今天好棒，解鎖超多」等語，人妻還傳送其僅身著內衣、裸露下體及手摸私處等照片給阿文，兩人言談中多有性挑逗、性暗示、談論房事、傳送私密照片等露骨之情，且由其兩人談及產檢費用及生育孩子與否之內容，亦足見其兩人應有因性行為致人妻懷孕之事實。

法官認為人妻與阿文密切交往、性行為而懷孕等行為已侵害人夫配偶權及精神上痛苦程度等一切因素，判處兩人應連帶賠償精神慰撫金50萬元，可上訴。