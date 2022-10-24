34歲的主播張若妤外型亮眼，加上臨危不亂的專業台風，深受觀眾的喜愛。她於2019年與交往6年多的男友結婚。日前她在結婚3週年當天宣佈懷孕的好消息，坦言自己曾經小產，這個陰影在心中揮之不去，所以遲遲不敢透露，還經常胡思亂想，深怕失去這個寶貝。她目前只求孩子平安，也不禁感嘆道：「能平安出生健康長大是多麼幸運呀！」

張若妤在19日公佈懷孕喜訊，她表示原本想等到聖誕節再說，但偏偏播報新聞的衣服都很合身，4個月的孕肚很難藏得住，所以只好提早曝光消息。張若妤坦承之前「孩子忘記帶行李」小產了，所以這次驗出懷孕兩條線的時候，只敢一個人躲在浴室裡感動，「後來還是忍不住傳了笑臉emoji給我妹，當下一個字也沒說，深怕再度讓身旁的人難過，沒想到她立刻猜到秒回：『不要亂動，快躺好。』。」

張若妤說，由於過往小產的陰影在心中揮之不去，所以懷孕後一直很容易焦慮，「初期各種不適就跟電視上演的一樣，照三餐孕吐、冒冷汗、暈眩、頭痛、下腹抽痛，後來還染疫確診……」自嘲平時壯如牛，結果一當上孕婦，就什麼怪毛病都找上門，所幸目前情況逐漸穩定下來，「盼明年春暖花開時，所有美好如約而至，只求孩子平安健康，其餘別無所求。」

她忍不住在社群上公布這個好消息，收到來自四面八方的祝福，透露自己婉拒了一個小小的訪談，一方面擔心自己可能還沒準備好，另方面是深知孩子「抱在手上才是真的」，面對40週的孕期就像摸著石頭過河，除了盡自己最大努力，更需要各種好運降臨。有其他的相同經驗的女性私訊她，她也不禁感嘆：「能平安出生健康長大是多麼幸運呀！」