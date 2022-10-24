女星孫藝珍日前與玄彬在《愛的迫降》中因戲生情，相戀後決定攜手共度一生的兩人，於今年3月結婚，婚後時常透過社群平台放閃，近日，孫藝珍就在IG上曬出與老公玄彬的午餐照，豈料，卻引發網友熱議，直呼「懷孕了要多注意。」

在22日，孫藝珍在IG上曬出一張午餐照，並配文「週六午飯，你們的午飯愉快嗎？」還附上笑臉符號，和網友們交流。只見照片中，桌上擺上兩杯咖啡，全麥土司搭配沙拉、培根、水果，看起來相當營養，且食物份量不少，就有網友猜測是與老公玄彬一起共進午餐，紛紛表示太閃了吧。

然而，有經驗的網友指出，懷孕期間身體代謝咖啡因的速度會趨緩，並且透過胎盤，進入胎兒的血液中，會提高早期流產可能，認為孕期內不太適合飲用，但也有網友出面緩頰，表示喝咖啡可以讓人心情變好，而且只要不攝取過量咖啡因就不會對胎兒造成不良影響。

事實上，孫藝珍非常注重身體健康，懷孕後更是時常親手下廚，IG上也充斥著各種美食照。此外，照片中的食物豐盛、色彩繽紛亮麗，但卻也無大魚大肉或是不健康食物，可見孫藝珍對身體健康的重視。此外，老公玄彬對她可說是無微不至的照顧，更多次親陪孫藝珍去產檢。相信夫妻倆在面對孩子的問題上相當重視，讓粉絲期待未來孫藝珍能曬出更多營養餐供網友們欣賞。