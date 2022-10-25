美國一名婦女在20歲時未婚生子，她選擇獨自撫養女兒，3年後遇到大她4歲的男子，兩人陷入熱戀並結婚，沒多久生下一名男嬰，家庭生活非常美滿，直到女兒18歲，丈夫竟提出要離婚，原因是他愛上繼女，兩人之後還生下2個孩子。

根據《紐約郵報》報導，年約40歲的婦女蒂芬妮（Tiffany）在網路論壇Reddit提到，她在25歲左右未婚生下女兒，成為一名單親媽媽，感情路一直很不順，她才發現擁有孩子後，很難展開下一段戀情，直到遇見大她4歲的馬克（Mark），對方不僅不嫌棄她單親媽媽的身分，還願意一起照顧孩子，兩人最終決定步入禮堂。

蒂芬妮提到，當時她非常開心，2010年生下一個兒子，「那時讓我覺得人生很完整，我有一個優秀的丈夫、一對兒女，有車也有房，工作相當順利，一切看似都很美好」，豈料直到女兒18歲後，她的家庭發生巨大變化，結婚7年的丈夫竟提出要離婚。

蒂芬妮憤怒的回憶說，「他告訴我，他正在和我女兒談戀愛，所以想要離婚」，當時她情緒非常激動，甚至無法接受，但最終兩人還是離婚了，最讓她痛心的是，女兒完全沒有考慮到她的感受，甚至不明白母親為何會生氣，蒂芬妮也已與兩人斷了聯繫。

蒂芬妮提到，「我前夫平時為人正直，我從沒想過他會做出這種事，而且照這樣看來，他鐵定在我女兒未成年時就已交往了」，馬克不久就與蒂芬妮的女兒結婚，蒂芬妮說，「最可憐的是我們的兒子，事情發生時他只有10歲，他無法理解為何再也見不到爸爸跟姊姊。」

蒂芬妮離婚後，從親戚的口中得知，她的女兒在近期生下第二胎，蒂芬妮崩潰的說「這件事已過去4年，如今我的女兒生下孩子，也等同是我的孫子孫女，還是我兒子同父異母的兄弟姊妹，這真的太荒唐了，我至今還不知如何面對。」