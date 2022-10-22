金鐘57戲劇獎項典禮今(22日)在國父紀念館舉行，今年台劇大爆發，取材自真實歷史「羅妹號事件」的《斯卡羅》共入圍13項，也是本屆金鐘獎的大熱門，其中飾演斯卡羅大股頭「卓杞篤」的查馬克．法拉屋樂，不幸在去年8月因淋巴癌病逝，今星光大道上，查馬克的兒子樂可艾．法拉屋樂代父出征，對於爸爸生前對走紅、得獎的看法，樂可艾也分享父親的遺言，可見查馬克生前謙虛、感恩的性格。

出身於屏東縣來義鄉丹林部落，本身是排灣族人的查馬克過去是國小主任、古謠傳唱隊指導老師等，2006年他跨到音樂界，以《唱一首好聽的歌》專輯入圍第18屆金曲獎最佳原住民語專輯獎，之後他更帶著古調傳唱隊遠赴歐洲四國表演，2020年受邀演出《斯卡羅》一砲而紅。

查馬克．法拉屋樂去年病逝。（圖／中時資料照片）

去年7月查馬克重返教師崗位，未料發現身體出狀況，被診斷罹患淋巴癌，隔月不敵病魔在屏東來義鄉丹林部落住家辭世，享年42歲，而在告別彌撒上，《斯卡羅》導演曹瑞原、演員吳慷仁、教育部長潘文忠、文化部長李永得、屏東縣長潘孟安等人都到場致哀。

上月金鐘獎入圍名單出爐，查馬克以他人生第一部戲，也是遺作的《斯卡羅》獲得戲劇節目男主角獎的入圍門票，評審主任委員陳慧玲指出，查馬克雖然作品不多，但在劇中表現讓人印象深刻，「他在戲裡很沉穩的力量，讓評審們很驚豔」。今稍早，查馬克的兒子樂可艾．法拉屋樂代替父親走上金鐘獎星光大道，被問到如果爸爸有機會得獎上台領獎會說什麼？樂可艾說：「他（爸爸）常會跟我們說是這塊土地創造出很多美好的故事，讓我們值得去尊敬，讓我們很驕傲。」