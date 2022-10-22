國民黨台南市長候選人謝龍介今晚舉行首場造勢晚會，前高雄市長韓國瑜8點40分壓軸助講，他說，這次謝龍介選市長，大家都說「阿婆仔生子，很拚」，但他懇切希望鄉親思考，台南鄉親給民進黨執政30年夠了，不欠民進黨了，如黃偉哲當選，整個台南就像黑白電影，但鄉親覺醒支持謝龍介，台南將會變彩色！

韓國瑜出場前，謝龍介請在場支持者拿出手機打開手電筒光源，照亮前路，引領「那個男人到來」，現場隨即歡聲雷動，民眾揮舞國旗高呼「韓國瑜來了」，韓國瑜隨即上台給謝龍介一個擁抱。

韓國瑜一現身就直呼，「今天真的好多人」，他說，高齡95歲母親叮囑他一定要來輔選謝龍介，還說，你不去謝龍介這場，以後怎做人？韓趣稱，母親喜歡謝龍介程度可能更勝這個兒子。

韓國瑜說，人生最高境界是真善美，謝龍介都有。他大讚謝龍介為人真性情、講話嘸濠小，天下武功、唯快不破，政治語言唯真不破，很多人談到謝龍介都豎起大拇指。此外，謝龍介也很善良，從政以來，即使非他選區的農民、與他選票無關，但這些蛋白區農民反映農產滯銷，他也聞聲救苦，跨選區幫忙農民行銷，他理解農民的苦。

至於美，他當場打趣說，謝龍介相貌挺拔，他跟黃偉哲、謝龍介站在一起時，誰長得最帥？當然是謝龍介最帥，黃偉哲其次，自己最不美。

他話鋒一轉，推崇謝龍介是一個了不起、認真的民意代表，台南鄉親給民進黨執政30年夠了，台南鄉親不欠民進黨了，他過去看到民進黨優秀前輩為民主犧牲太多了，但現在的民進黨還有理想嗎？他舉李遠哲最近講民進黨貪汙腐敗嚴重，他說，台南人鄉親將民進黨當親生兒子般疼愛，如今，民進黨用國家資源培養網軍、撒錢維護政權，已看不到民進黨理想了。

韓說，這次謝龍介出來選市長，大家都說「阿婆仔生子，很拚」，但希望鄉親一起思考，1126黃偉哲當選，整個台南就像是黑白電影，但如果大家覺醒，決定支持謝龍介，整個台南天空都將變彩色的。

他說，如果謝當選台南市長，全台南、全台灣、全華人都會為之沸騰，謝龍介真的能讓台南變天，希望大家一起共同打拚，恢復台南光榮，讓謝龍介照顧台南鄉親，到時候會有源源不斷全世界觀光客來台南、把農產行銷全世界，讓他擦亮台南市政府的招牌，相信謝當選能做到讓人來台南，愛上台南、想來台南，來了也會懷念台南。